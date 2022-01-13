Чубайс: Путин направил Россию на «умный» путь развития

Президент России Владимир Путин направил страну на достижение цели углеродной нейтральности - увел ее с пути развития, который обернулся бы глобальным отставанием. Об этом заявил специальный представитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме, передают «РИА Новости».

По его словам, на данный момент мир совершает энергетический переход, игнорировать это – значит, идти по пути «тупой» стратегии.