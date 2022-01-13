Чубайс: Путин направил Россию на «умный» путь развития

Президент России Владимир Путин направил страну на достижение цели углеродной нейтральности - увел ее с пути развития, который обернулся бы глобальным отставанием. Об этом заявил специальный представитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме, передают «РИА Новости».

По его словам, на данный момент мир совершает энергетический переход, игнорировать это – значит, идти по пути «тупой» стратегии.

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Чубайс отметил, что противоположная стратегия «smart strategy» предусматривает пересмотр энергетической системы при максимальном использовании имеющихся преимуществ.

Россия ставит ориентир выхода экономики на углеродную нейтральность не позднее 2060 года. Об этом ранее заявил президент РФ Владимир Путин. ЕС и США планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

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Фото: photo.roscongress.org/
ТЕГИ:ЭнергетикаВладимир ПутинАнатолий Чубайс
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