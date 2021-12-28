Чижов: У европейских стран нет четкой позиции по «Северному потоку-2»
Москва считает, что вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток-2» является политическим, а не техническим или юридическим. Об этом 28 декабря заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в ходе видеомоста.
По его словам, «четко выраженной позиции Евросоюза на сегодняшний момент нет».
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия не понесет никаких потерь из-за переноса сертификации газопровода «Северный поток-2», так как «Газпром» получает сверхприбыль.
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