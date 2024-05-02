Число московских субъектов малого и среднего бизнеса превысило 917 тысяч

По состоянию на начало апреля 2024 года в Москве зарегистрировано более 917 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. За год их количество увеличилось на 5,7%. Об этом заявила заммэра Москвы, глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.



По её словам: "В Москве создан благоприятный климат для работы малого и среднего бизнеса благодаря масштабной системе льгот и мерам поддержки в самых различных отраслях столичной экономики"

При этом, отметила заммэра, количество индивидуальных предпринимателей выросло на 10,6% (всего 431,2 тысячи), юридических лиц — на 1,7% (почти 486 тысяч). Такой тенденции способствуют масштабная система льгот и мер поддержки.



Отмечается, что подавляющее большинство (96%) предприятий имеют годовой доход менее 120 млн рублей, в них трудятся не более 15 человек. За год таких предприятий стало больше на 5,7%. На 5,3% выросло количество компаний с годовой выручкой до 800 млн рублей, в которых работают не более 100 сотрудников (таковых порядка 4%). Увеличилось на 6,6% и число предприятий, годовой оборот которых — не больше 2,5 млрд рублей, число сотрудников — до 250 человек (их менее чем 0,5%).



В департаменте подчеркнули, что почти каждый третий субъект малого и среднего предпринимательства занят в торговле, более 12% — в профессиональной, научной и технической деятельности, 9,5% — в строительстве. При этом наибольший прирост субъектов зафиксирован в образовании (на 12,7%), в торговле (8,6%) и в административной деятельности (7,6%).



Кроме того, по состоянию на конец марта 2024 года, в секторе малого и среднего предпринимательства были заняты порядка 2,3 млн наемных рабочих, что на 2,5% больше, чем годом ранее.

