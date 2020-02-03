«Черным лебедем» для рубля вирус не станет. Но рубль это не спасет

Существенное снижение курса рубля произошло за последнюю неделю: в первый понедельник февраля курс национальной валюты преодолел отметку в 64 рубля за доллар и 70 рублей – по отношению к евро. Доллар за это время стал дороже на добрых два рубля. Произошло это после того, как долгое время, с весны прошлого года, курс рубля показывал положительную динамику, укрепляясь по отношению к основным валютам — с 69,88 до 62,02 рублей за доллар от декабря 2018 до декабря 2019 года. И вот – разворот. Наиболее распространенное ему объяснение – мировая паника из-за вспышки коронавируса в Китае. Но все далеко не так просто, - следует из комментария, который дал НСН экономист Василий Колташов.

«Попытка объяснить падение рынков и ослабление рубля вирусом в Китае выглядит очень соблазнительной, но это – не причина. Дело в том, что на протяжении длительного времени подготовлялся вот этот спад, точнее, коррекция рынков. И, естественно, ослабление рубля как следствие падения цен на нефть. Нынешнее снижение отражает даже не только те процессы, которые имели место в 2019 году, но и то, чего многие ждут в отношении 2020 года. 20-й год выглядит годом, который может принести и рецессию в некоторые экономики. А вот китайский вирус, он просто «подвернулся». Не раз были вирусы и не раз были сложные ситуации, в том числе в Азии, и они не приводили к таким сдвигам, а сейчас вроде бы привели. Ну, это не вирус виноват, вирус – это просто совпадение, а, может быть, сигнал или повод для того, чтобы началось такое движение вниз, такая коррекция».

Вирусы редко могут становиться причиной потрясений в экономике, скорее, сами они являются следствием негативных экономических процессов, - отметил собеседник НСН, приведя в пример чуму 14-го века.

«Самое известное – чума 14-го века, которая приходится ровно на середину кризиса 14-го века, то есть сперва был кризис, потом была чума. Но вирусы не могут производить таких мощных сдвигов, такого падения рынков, тем более, в условиях достаточно развитой медицины и достаточно хорошо организованного современного государства».

Негативный прогноз динамики курса российского рубля подтверждают аналитики крупнейшего в Северной Европе Nordea Bank. Если в первом квартале года рубль еще может вернуть позиции около 60-рублевой отметки, то со второго квартала негативное влияние рубль может испытать в связи с началом активной фазы президентской кампании в США, снижением спроса на инвестиции в Россию и другие рынки из-за политики американского Федрезерва. Прогноз банкиров таков, что уже в 2021-м году доллар будет стоить 66 рублей, а евро – все 80.

