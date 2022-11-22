Бурунди заявило о желании развивать ядерную энергетику вместе с Россией

Бурунди хочет при помощи России развивать у себя атомную энергетику и строить АЭС, для этого власти страны подписали соглашение с российской госкорпорацией «Росатом». Об этом сообщил министр водных ресурсов, энергетики и горнодобывающей промышленности Ибрагим Увизейе.

Россия и Ирак подпишут меморандум об атомном сотрудничестве

По его словам, соглашения нужны и для того, чтобы граждане Бурунди учились в России и могли стать компетентными специалистами в этой сфере. Министр отметил, что его страна хочет иметь больший суверенитет.

«Сегодня мы развивающаяся страна, а стремимся к тому, чтобы быть в числе развитых стран», - приводит РИА Новости слова Увизейе.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва и Пекин планируют развивать сотрудничество в сфере создания и использования энергетического оборудования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Константин Чалабов / РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСотрудничествоЭнергетика
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