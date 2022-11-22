Бурунди заявило о желании развивать ядерную энергетику вместе с Россией

По его словам, соглашения нужны и для того, чтобы граждане Бурунди учились в России и могли стать компетентными специалистами в этой сфере. Министр отметил, что его страна хочет иметь больший суверенитет.

«Сегодня мы развивающаяся страна, а стремимся к тому, чтобы быть в числе развитых стран», - приводит РИА Новости слова Увизейе.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва и Пекин планируют развивать сотрудничество в сфере создания и использования энергетического оборудования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

