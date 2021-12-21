Брокер призвал быстрее покупать жилье из-за роста процентных ставок
В следующие полтора-два года возможно продолжение роста процентных ставок, поэтому жилье лучше покупать уже сейчас. Об этом сообщает издание NEWS.ru со ссылкой на эксперта по недвижимости, ипотечного брокера Дмитрия Ракута.
По его словам, ключевая ставка может увеличиться до 12%.
Он считает, что гражданам не нужно ждать, пока Центробанк РФ примет очередное решение, или когда компании начнут менять ипотечные программы.
Ракута напомнил о субсидированной ипотеке, при которой банк, сотрудничающий с застройщиком, гасит часть процентов за дольщика, когда получается 3,5–5,5% годовых, вместо условных 8–9%.
Ранее предприниматель Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что для снижения цен нужно регулировать не только инфляцию, но и другие составляющие экономики.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 907 / сут.
Умерли
299 тыс.+1 027 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+40 219 / сут.
- Мурашко назвал число больных ковидом детей в России
- Брокер призвал быстрее покупать жилье из-за роста процентных ставок
- Лавров обратился к прессе строчкой из песни Армстронга
- Столтенберг назвал возможные сроки созыва Совета Россия - НАТО
- Госдума в основном приняла законопроект об отмене техосмотра
- Эксперты объяснили высокую стоимость билетов в театры перед Новым годом
- В Томске локализовали пожар в гипермаркете «Лента»
- Путин заявил о невозможности доверять долгосрочным юридическим гарантиям США
- Путин утвердил штрафы до 1 млн рублей за недостоверные данные о разливах нефти
- Правила въезда для туристов серьезно ужесточили в Таиланде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru