Брокер призвал быстрее покупать жилье из-за роста процентных ставок

В следующие полтора-два года возможно продолжение роста процентных ставок, поэтому жилье лучше покупать уже сейчас. Об этом сообщает издание NEWS.ru со ссылкой на эксперта по недвижимости, ипотечного брокера Дмитрия Ракута.

По его словам, ключевая ставка может увеличиться до 12%.

Он считает, что гражданам не нужно ждать, пока Центробанк РФ примет очередное решение, или когда компании начнут менять ипотечные программы.

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Ракута напомнил о субсидированной ипотеке, при которой банк, сотрудничающий с застройщиком, гасит часть процентов за дольщика, когда получается 3,5–5,5% годовых, вместо условных 8–9%.

Ранее предприниматель Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что для снижения цен нужно регулировать не только инфляцию, но и другие составляющие экономики.

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ФОТО: Екатерина Галайда
ТЕГИ:ФинансыКредитыБанкиИпотекаЖилье
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