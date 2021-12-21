Брокер призвал быстрее покупать жилье из-за роста процентных ставок

В следующие полтора-два года возможно продолжение роста процентных ставок, поэтому жилье лучше покупать уже сейчас. Об этом сообщает издание NEWS.ru со ссылкой на эксперта по недвижимости, ипотечного брокера Дмитрия Ракута.

По его словам, ключевая ставка может увеличиться до 12%.

Он считает, что гражданам не нужно ждать, пока Центробанк РФ примет очередное решение, или когда компании начнут менять ипотечные программы.