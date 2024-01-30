Боррель заявил, что ЕС потратил €1,7 млрд на повышение военной мобильности

Евросоюз уже потратил 1,7 млрд евро на повышение военной мобильности в Европе, которая необходима для переброски военных сил в случае крупного конфликта. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

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Он отметил, что ЕС должен готовиться к новым инвестициям. По его словам, конфликт на Украине показал, что потраченных средств недостаточно и нужно сделать больше для «обеспечения безопасности».

Ранее Жозеп Боррель призвал возродить в Европе оборонную промышленность, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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