Больше всего игристых вин в Россию в 2023 году поставили Италия и Латвия

В 2023 году Россия импортировала игристого вина на 348 миллионов долларов, сообщает РИА Новости. В лидерах по поставкам оказались Италия и Латвия.

Больше всего напитков поставила Латвия (167 миллионов долларов), затем следует Италия (90 миллионов долларов), в тройке также Литва с показателем в 62 миллиона долларов.