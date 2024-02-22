Больше всего игристых вин в Россию в 2023 году поставили Италия и Латвия
В 2023 году Россия импортировала игристого вина на 348 миллионов долларов, сообщает РИА Новости. В лидерах по поставкам оказались Италия и Латвия.
Больше всего напитков поставила Латвия (167 миллионов долларов), затем следует Италия (90 миллионов долларов), в тройке также Литва с показателем в 62 миллиона долларов.
В пятерку вошли Польша (16 миллионов долларов) и Франция (3,5 миллиона долларов). В прошлом году вино в Россию также поступало из Испании, Грузии и Армении.
Латвия в 2023 году поставила в Россию также и виски на рекордную сумму в 251,2 миллиона долларов. Отмечается, что доля Латвии составила 73% всего объёма в денежном выражении. Второе место заняла Литва, отгрузившая в РФ виски на 39 млн долларов. Третье место в списке у Великобритании (14,8 млн долларов). ТОП-5 замкнули Франция и Армения, которые поставили в Россию виски на семь млн долларов каждая, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Больше всего игристых вин в Россию в 2023 году поставили Италия и Латвия
- В России выйдет игра «Санек» про детство в постсоветском городке
- Россиян предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками МФЦ
- Попова заявила о стабилизации эпидситуации по гриппу и ОРВИ
- СМИ: Бойца СВО не впустили в клуб из-за появления в военной форме
- ФАС предложила ужесточить правила торговли топливом на бирже
- «Яндекс» стал лидером рейтинга самых дорогих компаний Рунета
- Метеорологи пообещали россиянам неустойчивую весну
- Юристы признали законной конфискацию российских активов Западом
- СМИ: Пятеро детей отравились хлором в бассейне в Самарской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru