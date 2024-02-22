Больше всего игристых вин в Россию в 2023 году поставили Италия и Латвия

В 2023 году Россия импортировала игристого вина на 348 миллионов долларов, сообщает РИА Новости. В лидерах по поставкам оказались Италия и Латвия.

Больше всего напитков поставила Латвия (167 миллионов долларов), затем следует Италия (90 миллионов долларов), в тройке также Литва с показателем в 62 миллиона долларов.

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В пятерку вошли Польша (16 миллионов долларов) и Франция (3,5 миллиона долларов). В прошлом году вино в Россию также поступало из Испании, Грузии и Армении.

Латвия в 2023 году поставила в Россию также и виски на рекордную сумму в 251,2 миллиона долларов. Отмечается, что доля Латвии составила 73% всего объёма в денежном выражении. Второе место заняла Литва, отгрузившая в РФ виски на 39 млн долларов. Третье место в списке у Великобритании (14,8 млн долларов). ТОП-5 замкнули Франция и Армения, которые поставили в Россию виски на семь млн долларов каждая, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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