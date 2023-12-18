Более 70 тысяч контрактов подписано с ИП в 2023 году на Портале поставщиков
Почти 71 тысячу контрактов с индивидуальными предпринимателями подписали в январе – ноябре этого года на Портале поставщиков. Около половины контрактов, заключенных с ИП, приходится на региональных поставщиков. Об этом сообщил глава Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.
«Всего за 11 месяцев на ресурсе подписали почти 71 тысячу контрактов с ИП, из них около 36 тысяч на сумму 5,7 миллиарда рублей – с поставщиками из столицы. Более 18 тысяч сделок провели с предпринимателями из Московской области», - рассказал Пуртов.
Он также уточнил, что среди регионов – лидеров находятся Санкт-Петербург, на долю которого пришлось около 1300 контрактов, Тамбовская и Саратовская области – около 1100 и 1000 сделок с индивидуальными предпринимателями.
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