Более 60 регионов России рискуют остаться без средств

Более 60 регионов России могут остаться без средств в 2020 году. Об этом говорится в исследовании агентства «Национальные кредитные рейтинги».

По прогнозам специалистов, в конце нынешнего года 62 субъекта рискуют превысить свои расходы над доходами и лишиться запасов ликвидности, передает ТАСС.

Аналитики называют основной причиной снижения доходов торможение поступлений от налога на прибыль. Отрицательная динамика наблюдается в 27 регионах. Темп прироста поступлений от обязательных платежей в 2019 году снизился до 8%, сообщает РЕН ТВ.

В исследовании поясняется, что плановый объем финансирования регионов превышает 700 млрд рублей, но может вырасти по причине пандемии коронавируса.