Более 60 регионов России рискуют остаться без средств
Более 60 регионов России могут остаться без средств в 2020 году. Об этом говорится в исследовании агентства «Национальные кредитные рейтинги».
По прогнозам специалистов, в конце нынешнего года 62 субъекта рискуют превысить свои расходы над доходами и лишиться запасов ликвидности, передает ТАСС.
Аналитики называют основной причиной снижения доходов торможение поступлений от налога на прибыль. Отрицательная динамика наблюдается в 27 регионах. Темп прироста поступлений от обязательных платежей в 2019 году снизился до 8%, сообщает РЕН ТВ.
В исследовании поясняется, что плановый объем финансирования регионов превышает 700 млрд рублей, но может вырасти по причине пандемии коронавируса.
Если ситуация с низкими ценами на нефть и перебоями в торговле продолжится, то за этим последует уменьшение налоговых отчислений экспортеров, отмечает Ura.ru.
Рост доходов в 2019 году зафиксирован в 79 регионах, в 2018 году — в 80. Но в 2019 году доходы в среднем росли на 10%, тогда как расходы — на 15%, сообщает РИА ФАН.
Глобальный экономический кризис уже начался, он будет только развиваться и углубляться. Об этом в эфире НСН заявил экономист Денис Ракша. По его словам, война за нефтяные рынки только-только начинается. Вполне вероятно, что в ходе этой войны будут применяться санкции, которые будут направлены против России. Последствия для нашей страны будут очень неприятные. Это, прежде всего, сокращение доходов бюджета и, соответственно, сокращение расходов. Ракша полагает, что рубль будет и дальше слабеть.
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