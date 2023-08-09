Более 500 заявок принято на соискание премии «Лучший промышленный дизайн России»
На участие в премии «Лучший промышленный дизайн России» принято свыше 500 заявок, конкурсанты почти из 40 регионов страны представляют проекты в восьми категориях. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что в столице создается благоприятная среда для развития промышленного дизайна. По словам Ефимова, прием заявок на соискание премии стартовал 10 июля и закончился 31 июля. В конце августа в столице определят лучших, после чего они смогут разместить на собственной продукции специальный знак лауреата, который повысит статус изделия и продемонстрирует положительную оценку экспертов.
Так, специалисты будут оценивать, в частности, мебель и предметы интерьера, транспортные средства, электрические устройства и объекты городского дизайна в номинациях «Дизайн-продукт» и «Дизайн-прототип». А победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» будет определять народное голосование.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что выбрать лучший промдизайн сможет любой желающий. По его словам, народное голосование будет идти на сайте конкурса и продлится до 11 августа.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об учреждении в городе премии «Лучший промышленный дизайн России». Целью премии является популяризация промдизайна среди производственных предприятий РФ, а также стимулирование его развития.
Москва – город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. А еще здесь активно внедряют инновации.
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