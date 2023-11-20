Бочкарев: Завершены монолитные работы новой штаб-квартиры «Яндекса»

Монолитные работы в новой штаб-квартире компании «Яндекс» в Гагаринском районе на юго-западе Москвы завершены. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В здании, расположенном на ул. Академика Зельдовича, продолжается монтаж фасадов, устройство перегородок и отделка подземной части.

«Одновременно специалисты занимаются монтажом внутренних инженерных систем и прокладкой наружных сетей. Строительная готовность объекта на данный момент составляет 41 %», – указал Бочкарев.

В ближайшее время планируют начать устройство кровли здания, отделку помещений надземной части, монтаж лифтов и эскалаторов. Работы идут в соответствии с графиком, строительство ведется за счет средств инвестора – компании «Яндекс», а техническим заказчиком проекта выступила компания MR Group.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, возведение новой штаб-квартиры IT-компании началось в 2020 году, комитет контролирует каждый этап работ, за время строительства проводилось 11 выездных проверок.

«К контрольно-надзорным мероприятиям привлекались специалисты ... Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»), которые выполнили лабораторно-инструментальные исследования для оценки качества монтажа металлоконструкций, монолитных и изоляционных работ», — подчеркнул Войстратенко.

Площадь штаб-квартиры составит более 262 тыс. кв. метров, площадь офисных пространств — свыше 110 тыс. кв. метров. Здание, состоящее из трех крыльев от 12 до 15 этажей и пяти подземных этажей, облицуют металлическими панелями, сделают фасад с панорамным остеклением и частично эксплуатируемую кровлю. На первых этажах появится коммерческая инфраструктура, на подземных — многоуровневый паркинг, спорткомплекс с 25-метровым бассейном, большим спортзалом, тренажерным залом, студиями для йоги и пилатеса.

«С помощью нестандартных инженерных решений и современных технологий после окончания строительства проект будет представлять собой инновационную архитектурную доминанту Воробьевых гор», — заявил директор по девелопменту MR Group Александр Сурменев.

По его словам, в последние пять месяцев специалисты смонтировали металлоконструкции стропильной системы кровли и обустроили два этажа фасадов.

Штаб-квартира «Яндекса» станет не только рабочим, но и образовательным пространством: здесь разместят презентационные залы, учебные классы, лекторий, музей вычислительной техники. Кроме того, на прилегающей территории благоустроят каштановую рощу.

