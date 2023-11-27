Бочкарев: Всесезонный сад появится на северо-востоке Москвы
Свыше 6 тысяч растений из российских питомников высадят в саду на территории жилого комплекса, строящегося в Огородном проезде в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
На территории ЖК появится всесезонный сад с зонами для работы и отдыха с круглогодичным «цветением».
«Его главная особенность – такой эффект обеспечат специально подобранные деревья и кустарники, устойчивые к умеренной климатической зоне московского региона. Всего на территории будущей зеленой зоны будет высажено 6 000 единиц растений из Центральной части России», – подчеркнул Бочкарев.
Для высадки отобрали 30 сортов растений, в том числе 17 видов кустарников и деревьев и 11 многолетников и луковичных. За счет растений разной высоты и формы территорию разделят на функциональные зоны. Также на территории внутреннего благоустройства появится фонтан в виде арт-инсталляции.
Новое благоустроенное пространство создадут в ЖК Upside Towers по адресу: Огородный проезд, з/у 4/2 (СВАО). Девелопером проекта выступает компания Upside Development.
Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, создание комфортной городской среды — один из приоритетов совместной работы властей и застройщиков.
«При согласовании проектов, мы смотрим и на то, как новые объекты "впишутся" в существующий городской ландшафт, как они смогут повысить комфорт москвичей. И создание новых скверов, рекреационных зон или общественных пространств отвечает этим задачам», – указала Княжевская.
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