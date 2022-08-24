Бочкарев: Внедрение «облачных» сервисов вдвое сокращает срок согласования строительной документации

Активно внедряемые на столичных стройках «облачные» сервисы позволяют вдвое сократить сроки согласования разрешительной документации. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как отметил вице-мэр, на строящихся объектах городского заказа применяются комплексные цифровые решения и различные «умные» сервисы.

«Они включают в себя "облачные" решения для планирования строительных работ, модуль для приема и сдачи исполнительной документации, модуль сбора информации с внешних устройств и аналитики данных и другие элементы», — цитирует Бочкарева пресс-служба московского комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам заммэра, облачный сервис для исполнительной документации экономит время на согласование на 50%. Подрядчик может устранить замечания заказчика за 5-10 минут, акты отправляются на проверку день в день, в момент их переформатирования, накладные расходы при этом снижаются втрое.

Как отметил руководитель экосистемы ИТ-решений для цифровизации строительства Amethyst Group Марат Хафизов, такие решения формируют цифровую экосистему.

«В конечном итоге мы получим комплекс различных продуктов российского производства, способных закрыть все нужды строительной индустрии и помогать на всех этапах жизненного цикла объекта», — подчеркнул эксперт.

