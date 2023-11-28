Бочкарев: В низкоэтажной части НКЦ выполнена черновая отделка более 60% помещений
Работы по черновой отделке завершили в свыше 60% помещений низкоэтажной части Национального космического центра. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«На текущем этапе ... архитектурно-отделочные работы охватили всю низкоэтажную часть НКЦ, состоящую из корпусов переменной этажности. Черновая отделка проведена на площади 108 тысяч кв. метров из 170», — подчеркнул заммэра.
Кроме того, в низкоэтажной части комплекса зданий более чем наполовину выполнили устройство фасада, а также на треть смонтировали внутренние инженерные системы.
Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, активные работы ведутся в высотной части НКЦ, 47-этажной башне высотой 288 м. Здесь выполняется устройство навершия и шпиля, на треть смонтированы модульные фасадные конструкции.
«Также возводят внутренние стены и перегородки, монтируют лифтовое оборудование и другие инженерные системы», – указал Кравцов.
Кроме того, помимо строительства зданий, специалисты продолжают создание пешеходной галереи, которая соединит части комплекса. Здесь ведется устройствоинтерьерного фасада галереи, в том числе стен и кровли.
Устройство внутриплощадочных инженерных сетей на территории комплекса выполнено более чем на 50%, продолжается вертикальная планировка будущей пешеходной зоны. Вокруг комплекса начали благоустройство: устанавливают бордюрный камень с тротуарной плиткой, ведут укладку асфальтобетонного покрытия проезжей части.
«Мосинжпроект» реализует проект НКЦ общей площадью более 250 тыс. кв. м в интересах правительства Москвы и госкорпорации «Роскосмос».
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