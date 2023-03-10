Проходка коридора со станции БКЛ «Электрозаводская» на синюю ветку метро выполнена на 90%
Проходка подземного коридора между станциями «Электрозаводская» Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линий столичного метро выполнена на 90%. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Подземный коридор длиной 95,5 метра под железной дорогой Казанского направления – самая сложная часть пересадки между станцией БКЛ и синей веткой.
«Проходка ведется горным способом с помощью средств малой механизации, одновременно идет монтаж чугунной тюбинговой обделки», – отметил Бочкарев.
Эти работы движутся к завершению; после окончания проходки в коридоре выполнят монолитные работы.
Как отметил гендиректор генерального проектировщика и генподрядчика строительства новых линий и станций метро АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, станция радиальной линии расположена на 20 метров глубже станции Большого кольца. Пассажирам для пересадки нужно будет спуститься на эскалаторе и пройти по коридору на станцию синей ветки.
«Эскалаторы уже смонтированы, для удобства маломобильных групп населения будет установлен лифт», – подчеркнул Кравцов.
Сейчас горожане переходят между станциями БКЛ и Арбатско-Покровской линии по наземной пересадке.
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