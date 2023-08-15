Бочкарев: С начала года в столице построено 25 км дорог
Строительство 25 километров дорог, 10 искусственных сооружений, трех пешеходных переходов завершили в Москве с начала года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«В этом году планируется реконструировать и построить свыше 100 км дорог, в том числе 37 эстакад, тоннелей, путепроводов и мостов, а также 19 надземных или подземных пешеходных переходов», — поделился заммэра.
Так, ключевой пусковой объект года — южное направление Московского скоростного диаметра. Оно улучшит транспортное обслуживание более 40 районов, в которых проживают 5 млн человек. В числе значимых объектов также участки Южной рокады, развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля, автодорога Варшавское шоссе-Андреевское-Яковлево, Дмитровский путепровод.
Как отметил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, программа развития транспортной инфраструктуры — один из самых успешных градостроительных проектов Москвы.
«Горожане начинают осознавать, что ограничения в движении транспорта действительно необходимы. Конечно, первоначально реакции москвичей были весьма негативные ... Но уже сейчас люди увидели результат», — указал Михайленко.
В ходе реализации программы в городе применяют новые эффективные решения, которые могут использоваться и в других регионах.
В 2011–2022 годах в Москве построили 1241,1 км дорог, или более 20% от всей магистральной улично-дорожной сети.
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