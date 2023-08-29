Bloomberg: Россия рекордно нарастила танкерный экспорт нефти

По информации агентства, объем танкерных поставок в конце августа вырос до рекордных 3,4 миллиона баррелей в день. Это на 800 тысяч баррелей в день больше, чем неделю назад.

Наибольший прирост объемов зафиксирован в портах Приморск и Усть-Луга на Балтике. Поставки в Индию и Китай увеличились до 2,57 миллиона баррелей ежедневно.

Лидер партии Франции «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что в июле российская нефть торговалась выше потолка цен, установленного на уровне $60 за баррель, сообщает «Радиоточка НСН».

