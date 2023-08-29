Bloomberg: Россия рекордно нарастила танкерный экспорт нефти

Поставки российской нефти по морю в августе выросли до максимума за последние два месяца. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания танкеров.

Bloomberg: западные компании покупают нефть из РФ выше потолка цен

По информации агентства, объем танкерных поставок в конце августа вырос до рекордных 3,4 миллиона баррелей в день. Это на 800 тысяч баррелей в день больше, чем неделю назад.

Наибольший прирост объемов зафиксирован в портах Приморск и Усть-Луга на Балтике. Поставки в Индию и Китай увеличились до 2,57 миллиона баррелей ежедневно.

Лидер партии Франции «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что в июле российская нефть торговалась выше потолка цен, установленного на уровне $60 за баррель, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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