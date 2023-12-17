Bloomberg: активы западных банков в РФ упали до уровня 1980-х годов
Вложения западных банков в российскую экономику снизились до уровня, который наблюдался в 1980-х годах, пишет Bloomberg.
Агентство отметило, что западные банки уступают позиции китайским кредиторам, которые получают все большую выгоду от увеличения торговли в юанях. Учреждения КНР будут играть в экономике РФ такую же роль, какую играли западные банки до начала спецоперации на Украине, считает экономист Руслан Гадеев.
Аналитики полагают, что Raiffeisen Bank International AG и другие западные кредитные организации будут иметь в РФ менее $60 миллиардов.
Президент Владимир Путин заявил, что российские банки прошли все сложности, организованные Западом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru