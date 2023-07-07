Биржевая цена Аи-92 установила новый рекорд

В частности, по территориальному индексу Европейской части России 92-й бензин подорожал на 0,16% - до 58 912 рублей за тонну. Бензин Аи-95 также стал дороже, прибавив 0,58% - до 65 999 рублей за тонну.

Стоимость летнего дизеля выросла на 0,38% (51 939 рублей за тонну), мазута - на 1,43% (до 18 247 рублей за тонну), авиационного керосина - на 0,41% (65 456 рублей за тонну).

Ранее Федеральная служба государственной статистики (Росстат) заявила, что в мае 2023 года в России снизились объёмы производства бензина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

