Биржевая цена Аи-92 установила новый рекорд
Стоимость бензина Аи-92 обновила исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).
В частности, по территориальному индексу Европейской части России 92-й бензин подорожал на 0,16% - до 58 912 рублей за тонну. Бензин Аи-95 также стал дороже, прибавив 0,58% - до 65 999 рублей за тонну.
Стоимость летнего дизеля выросла на 0,38% (51 939 рублей за тонну), мазута - на 1,43% (до 18 247 рублей за тонну), авиационного керосина - на 0,41% (65 456 рублей за тонну).
Ранее Федеральная служба государственной статистики (Росстат) заявила, что в мае 2023 года в России снизились объёмы производства бензина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru