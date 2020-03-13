Белоусов назвал стоимость нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
13 марта 202022:32
Первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал цену в $35 за баррель нефти «новой устойчивой реальностью». Об этом сообщает РБК.
По словам Белоусова, такая цена «плюс-минус» сохранится на довольно продолжительный период. При этом чиновник не исключил дальнейшего падения цены. Напомним, 9 марта стоимость нефти снижалась до $31 за баррель.
Ранее CNBC со ссылкой на аналитиков сообщала, что больше всего в мире выиграет от падения цен на нефть Индия. Эта страна импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
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