Белоусов назвал стоимость нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

По словам Белоусова, такая цена «плюс-минус» сохранится на довольно продолжительный период. При этом чиновник не исключил дальнейшего падения цены. Напомним, 9 марта стоимость нефти снижалась до $31 за баррель.

Ранее CNBC со ссылкой на аналитиков сообщала, что больше всего в мире выиграет от падения цен на нефть Индия. Эта страна импортирует более 80 процентов энергоресурсов.