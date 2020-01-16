Белоруссия возобновит переговоры по поставкам российского газа
Белорусские власти планируют возобновить переговоры с Москвой о поставках газа в январе, сообщил министр энергетики страны Виктор Каранкевич. Он отметил, что будет разговаривать со своим российским коллегой, главой Минэнерго РФ Александром Новаком, пишет «Газета.ру».
Каранкевич добавил, что газа сейчас достаточно: «Не волнуйтесь, без газа наши люди не останутся».
«Газпром» в конце 2019 года согласовал продление поставок газа с «Газпром трансгаз Беларусь». Цена была определена только на январь и февраль 2020 года, напоминает РИА ФАН. Она была сохранена на уровне 2019 года. Минск, однако, хочет покупать газ дешевле.
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