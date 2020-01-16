Белоруссия возобновит переговоры по поставкам российского газа

Каранкевич добавил, что газа сейчас достаточно: «Не волнуйтесь, без газа наши люди не останутся».

«Газпром» в конце 2019 года согласовал продление поставок газа с «Газпром трансгаз Беларусь». Цена была определена только на январь и февраль 2020 года, напоминает РИА ФАН. Она была сохранена на уровне 2019 года. Минск, однако, хочет покупать газ дешевле.

