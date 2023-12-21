Банкротство «Северного потока-2» отложили на полгода
21 декабря 202316:12
Швейцария отложила процедуру компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода Северный поток-2», на полгода, до 10 июля. Об этом говорится в торговом бюллетени Швейцарии.
Годом ранее суд уже приостанавливал процедуру банкротства. Сначала до июля текущего года, а затем до 10 января 2024 года. Причина решений не уточняется.
Поставки по «Северному потоку-2» так и не начались, из-за того, что он не был сертифицирован из-за начала бое на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru