Банкротство «Северного потока-2» отложили на полгода

Годом ранее суд уже приостанавливал процедуру банкротства. Сначала до июля текущего года, а затем до 10 января 2024 года. Причина решений не уточняется.

Поставки по «Северному потоку-2» так и не начались, из-за того, что он не был сертифицирован из-за начала бое на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

