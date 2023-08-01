Банк России начнет тестировать операции с цифровым рублем в августе
Банк России планирует начать тестирование цифрового рубля с пилотной группой клиентов в августе, сообщают «Известия» со ссылкой на регулятор.
На первом этапе протестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, перевод цифровых рублей между пользователями, оплату покупок и услуг по QR-коду. При этом пилотную группу будут постепенно расширять.
ЦБ РФ уверен в том, что подключение к цифровому рублю будет полезно как клиентам, так и финансовым организациям.
Ранее Путин подписал закон о внедрении в РФ цифрового рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru