Банк России начнет тестировать операции с цифровым рублем в августе

Банк России планирует начать тестирование цифрового рубля с пилотной группой клиентов в августе, сообщают «Известия» со ссылкой на регулятор.

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На первом этапе протестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, перевод цифровых рублей между пользователями, оплату покупок и услуг по QR-коду. При этом пилотную группу будут постепенно расширять.

ЦБ РФ уверен в том, что подключение к цифровому рублю будет полезно как клиентам, так и финансовым организациям.

Ранее Путин подписал закон о внедрении в РФ цифрового рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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