Банк России начнет тестировать операции с цифровым рублем в августе

На первом этапе протестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, перевод цифровых рублей между пользователями, оплату покупок и услуг по QR-коду. При этом пилотную группу будут постепенно расширять.

ЦБ РФ уверен в том, что подключение к цифровому рублю будет полезно как клиентам, так и финансовым организациям.

Ранее Путин подписал закон о внедрении в РФ цифрового рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

