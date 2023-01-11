Банк России начнет покупать юани на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила
Центробанк возобновит c 13 января проведение операций по покупке (продаже) иностранной валюты на валютном рынке РФ в рамках реализации механизма бюджетного правила. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«Операции будут проводиться в валютной секции Московской Биржи в инструменте "китайский юань — рубль" со сроком расчетов "завтра" (CNYRUB_TOM)», — говорится в сообщении.
Банк России «в целях минимизации влияния указанных операций на динамику валютного курса» намерен покупать и продавать валюту равномерно в течение каждого торгового дня месяца.
При этом регулятор подчеркивает, что сохраняет за собой возможность проводить операции на валютном рынке «в целях поддержания финансовой стабильности».
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