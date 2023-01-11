Банк России начнет покупать юани на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила

Турция хочет открыть гуманитарный коридор между Россией и Украиной Пассажиров самолета, у которого в небе открылся люк, доставили в Магадан Минцифры прорабатывает меры для возвращения покинувших страну IT-специалистов Росздравнадзор предупредил о задержках в доставке лекарств в аптеки Премию «Золотой глобус» в главной номинации получили «Фабельманы» Спилберга