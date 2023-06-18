Bank of China ограничил переводы из России в ЕС и США

Председатель правления «Модульбанка» Павел Семенов заявил, что клиенты получили уведомление об ограничении переводов. В банке «Финам» подтвердили, что прекратили прием распоряжений к исполнению переводов в юанях.

«Таким образом пытаются осуществить санкционное давление через перекрытие альтернативных каналов в виде юаня», - считает Семенов.

Как сообщала «Радиоточка НСН», торговый оборот России и Китая за первые четыре месяца 2023 года вырос на 41,3%. КНР поставляет в РФ автомобили, бытовую электронику, микропроцессорные блоки, обувь и одежду.

