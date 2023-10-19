Банк БРИКС выделил Бразилии кредит на $1 млрд для восстановления экономики

Документ подписали в Марракеше глава банка Дилма Руссефф и министр финансов Бразилии Фернанду Аддад. Бразилиа получит кредит в рамках программы чрезвычайной помощи по восстановлению экономики Бразилии.

Как отметили в банке, программа нацелена на улучшение доступа малого и среднего бизнеса к кредитам с помощью предоставления гарантий для решения временных проблем с ликвидностью, обеспечения непрерывности их работы и укрепления их финансовой устойчивости.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что НБР БРИКС сталкивается со сложностями в проектах с РФ из-за западных санкций, напоминает RT.

