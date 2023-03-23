Банк Англии повысил ставку до 4,25%
Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии объявил о повышении ставки на 25 базисных пунктов, до 4,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что это уже 11-е подряд повышение с декабря 2021 года, когда ставка была повышена с 0,1% до 0,25%.
«Банковская ставка будет скорректирована по мере необходимости, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе», - говорится заявлении.
Ранее руководство Центробанка РФ приняло решение сохранить ключевую ставку на отметке 7,5% годовых, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 512 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 759 / сут.
- Банк Англии повысил ставку до 4,25%
- Мишустин: Россия будет выпускать до 100 самолетов ежегодно
- МИД Польши вызвал представителя белорусского посольства в Варшаве из-за шпионажа
- Мишустин заявил, что госдолг России составляет 15% ВВП
- Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО
- Мишустин: Власти тратят средства ФНБ на технологические проекты и импортозамещение
- Мишустин назвал ЕГЭ мощным социальным лифтом
- «Сдох — проехали»: Новый директор Пушкинского музея рассказала об отношении к Сталину
- Губернатор Флориды Десантис назвал ошибкой вмешательство США в конфликт на Украине
- Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru