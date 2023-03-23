Банк Англии повысил ставку до 4,25%

Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии объявил о повышении ставки на 25 базисных пунктов, до 4,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

ФРС США повысила ставку до максимума с 2007 года

Отмечается, что это уже 11-е подряд повышение с декабря 2021 года, когда ставка была повышена с 0,1% до 0,25%.

«Банковская ставка будет скорректирована по мере необходимости, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе», - говорится заявлении.

Ранее руководство Центробанка РФ приняло решение сохранить ключевую ставку на отметке 7,5% годовых, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Ключевая СтавкаВеликобританияАнглия

Горячие новости

Все новости

партнеры