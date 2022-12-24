Багреева: Поступления налогов от столичного ИТ-сектора выросли на треть
Представители столичного ИТ-сектора за 10 месяцев 2022 года перечислили в бюджет Москвы свыше 164 млрд рублей, что на треть больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщила глава столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
По её словам, эта сфера продолжает уверенно расти, компании отрасли продолжают наращивать оборот, увеличивая выручку и зарплатный фонд.
«Доля налоговых поступлений от компаний ИТ-сферы в налоговых доходах бюджета Москвы составила 6%», – отметила глава департамента.
С января по октябрь этого года налогоплательщики из ИТ-сферы перечислили в бюджет 112 миллиардов рублей налога на доходы физических лиц, что почти на 55% больше чем за такой же период 2021 года. При этом, поступления от налога на прибыль снизились по сравнению с прошлым годом почти на 3%, что связано с установленной c 2021 года нулевой ставкой налога на прибыль, перечисляемого в региональные бюджеты, для аккредитованных в Минцифры ИТ-компаний.
Больше всего поступлений в бюджет – 78% обеспечивают предприятия в сфере разработки программного обеспечения и консультационных услуг, рост в ней составил 36%. При этом поступления НДФЛ в данном секторе превысили прошлогодние значения на 62%, а налоги на прибыль - на 11% в связи с применением налоговой льготы.
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