Багреева назвала Московскую агломерацию примером эффективного роста территории

Агломерация Москвы – удачный пример эффективного роста территории, заявила руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева Мария Багреева в рамках Московского урбанистического форума – 2023.

По её словам, речь идет не о концентрации различных ресурсов, а о создании новой добавленной стоимости, которая формируется за счет оптимизации расходов, реализации проектов развития в сфере транспорта и городской среды, благоустройства территорий и трансформации структуры экономики.

Глава департамента отметила, что в 2020 году доля городского населения в мире составила 56%, а к 2050 году, по прогнозам ООН, она увеличится почти до 70%.

«Но именно города обеспечивают экономический рост – на них приходится около 80 % мирового ВВП, что во многом обеспечивается за счет концентрации необходимых для развития ресурсов. Но одной только концентрации ресурсов для роста недостаточно», – подчеркнула Багреева.

Эффективный рост Московской агломерации открывает новые возможности для экономического развития всех ее участников, соседних территорий и для других регионов РФ. Только трудовая миграция в столицу составляет около 1,5 миллиона человек из других областей России, в том числе порядка 800 тысяч – из Подмосковья. Эти люди тратят часть заработанных средств у себя в регионах, создавая потребительский спрос на местах.

Важным вкладом в экономику других регионов является стимулирование развития производств, ориентированных на потребление в Московской агломерации. В частности, Москва формирует спрос на продукты питания, строительные материалы и другие.

Вложения в общую транспортную инфраструктуру улучшают качество жизни жителей, связанность территории и инвестиционную привлекательность.

Частные инвестиции в недвижимость, создаваемую в полуторакилометровой зоне притяжения МЦД в Московской области из-за реализации проекта, составят около 830 миллиардов рублей в период с 2023 до 2030 года, оценивают специалисты департамента экономической политики и развития Москвы.

Багреева также отметила, что это приведет к появлению там около 60 тысяч новых вакансий.

В сессии также приняли участие министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина, аудитор Счетной Палаты Российской Федерации Наталья Трунова, заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москва Сергей Костин, профессор географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Наталья Зубаревич, профессор городского дизайна в Каирском университете, экс-губернатор города Гизы (Египет) Халид Эль Адли.