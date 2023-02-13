Багреева: Два московских проекта победили на выставке инноваций в Бангкоке

Два проекта столичного Аналитического центра получили награды Международной выставки интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий IPITEx–2023 в Бангкоке. Об этом рассказала руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

Так, сервис «Автоматизированное рабочее место эксперта, проводящего проверку достоверности начальной максимальной цены контракта (НМЦК)» получил золотую медаль в категории «Робототехника / Электроника / Автоматизация / Интернет вещей и приложения / Информационно-коммуникационные технологи», а также специальную награду Innovation Excellence Award.

Мария Багреева отметила, что с помощью сервиса по проверке НМЦК можно найти информацию о настоящих ценах на товары, работы, услуги в открытых источниках, а также автоматизировать поиск цен в интернете при использовании популярных поисковых систем. Руководитель столичного департамента подчеркнула, что экспертиза НМЦК позволила сэкономить за прошлый год порядка 60 млрд рублей в госзакупках для нужд города столицы.

При этом второй сервис под названием «Реестр регулируемой инфраструктуры города Москвы» завоевал серебряную в категории «Строительство / Проектирование / Гражданское строительство / Архитектура». Также он получил награду Национального совета по науке Таиланда. Отмечается, что сервис позволяет на основе собранной информации рассчитывать цифровые модели потребления услуг тепло- и водоснабжения на перспективу. Таким образом, сервис позволяет наиболее точно планировать масштабные проекты развития Москвы.

По словам заместителя гендиректора Аналитического центра столицы Айрата Гиниятуллина, проекты центра вызвали большой интерес у представителей международных делегаций. Он отметил, что вопросы иностранных экспертов в основном касались применяемых в проектах технологий, в частности, искусственного интеллекта. Кроме того, он подчеркнул, что были затронуты перспективы применения продуктов в отдельных отраслях и регионах.

