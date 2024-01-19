Азербайджан поставил в Россию за месяц 3 миллиона яиц

Азербайджанские птицеводческие комплексы с 19 декабря 2023 года поставили в Россию более трех миллионов штук пищевых куриных яиц, сообщили в Россельхознадзоре, передает агентство «Прайм».

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Только за пятницу, 19 января, российско-азербайджанскую границу пересекли грузовики с 612 тысячами штук яиц для последующей продажи в российских розничных сетях.

В настоящее время в России обнулены таможенные пошлины на ввоз 1,2 млрд яиц. Данная мера, как предполагается, будет сохранена до июля 2024 года

Ранее президент РФ Владимир Путин в шутку попросил белорусского коллегу Александра Лукашенко поделиться с Россией куриными яйцами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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