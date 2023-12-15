«АвтоВАЗ» заявил о подорожании автомобилей Lada на 40% с февраля 2022 года

Средневзвешенный рост цен на автомобили «АвтоВАЗа» по итогам текущего года составит примерно 11%. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов.

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Он отметил, что с февраля 2022 года стоимость автомобилей Lada увеличилась на 40%. По словам Соколова, первая половина этого роста - 20% - была еще до мая прошлого года, когда «АвтоВАЗом» управлял концерн Renault.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» в 2024 году планирует увеличить выпуск автомобилей до 500 тысяч штук. Производственный план в 2023 году был порядка 400 тысяч автомобилей, в 2024 году планируется увеличить объем производства более чем на четверть, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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