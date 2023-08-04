«Автостат»: В июле в России продали почти 100 тысяч новых машин

Отмечается, что 29% продаж пришлось на долю российской марки Lada. Второе и третье место занимают китайские бренды Chery (10 735 штук) и Geely (8785 машин). Десятку замыкают корейские Kia и Hyundai, а также японская Toyota.

Согласно данным, наиболее популярные модели – это Lada Granta, Lada Vesta, а также китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max.

Ранее, 4 августа, Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ) сообщил, что российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей вырос в июле 2023 года на 63% по сравнению с тем же месяцем 2022 года. Согласно данным, в России продано 52 832 таких автомобиля, сообщает «Радиоточка НСН».

