«Автостат»: В июле в России продали почти 100 тысяч новых машин
В июле текущего года в России продали в 2,7 раза больше новых легковых машин (95 564 штуки), чем в том же месяце 2022 года. Об этом сообщило агентство «Автостат».
Отмечается, что 29% продаж пришлось на долю российской марки Lada. Второе и третье место занимают китайские бренды Chery (10 735 штук) и Geely (8785 машин). Десятку замыкают корейские Kia и Hyundai, а также японская Toyota.
Согласно данным, наиболее популярные модели – это Lada Granta, Lada Vesta, а также китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max.
Ранее, 4 августа, Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ) сообщил, что российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей вырос в июле 2023 года на 63% по сравнению с тем же месяцем 2022 года. Согласно данным, в России продано 52 832 таких автомобиля, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru