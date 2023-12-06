Аналитики спрогнозировали рост инфляции до 7,6% по итогам 2023 года

Отмечается, что прогнозы аналитиков были получены с 1 по 5 декабря. Если участник опроса называл интервал, то учитывалась его середина.

Прогноз превысил оценку в 7-7,5%, которую дал сам регулятор. Напомним, Центробанк с июля ужесточает денежно-кредитную политику в попытке обуздать рост цен. Эксперты ожидают очередного повышения ключевой ставки по итогам заседания совета директоров ЦБ, которое запланировано на 15 декабря.

Также экономисты спрогнозировали увеличение ВВП на 3,1%. Результат значительно улучшился по сравнению с октябрьскими данными. Тогда аналитики предполагали, что российская экономика вырастет на 2,5%.

Ранее в бюллетене Центробанка «О чем говорят тренды» сообщалось, что инфляция в России будет расти еще на протяжении нескольких месяцев. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

