Аналитик Кашин объяснил снижение цен на одежду в России

Он отметил, что на втором месте по снижению цен находятся блузки, брюки и джинсы. По словам Кашина, импортозамещение за год помогло избежать дефицита многих предметов гардероба после ухода зарубежных компаний с рынка. Так, по данным аналитиков, цены на одежду в РФ упали на 15% по сравнению с 2022 годом.

Кашин также отметил, что часть тканей и фурнитуры все еще приходится закупать в других государствах. Однако, подчеркнул он, основными поставщиками является Турция, Индия и Бангладеш, которые предлагают качественные ткани дешевле, чем поставщики Европы.

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров заявил НСН, что заполнение освободившихся торговых площадей стимулировало скачок развития отечественных брендов, сообщает «Радиоточка НСН».

