Американская компания Xerox потеряла $80 млн после ухода из РФ
Ушедшая с российского рынка после начала спецоперации на Украине американская корпорации Xerox зафиксировала убыток в четвертом квартале 2023 года, следует из отчета компании.
В четвертом квартале 2022 года корпорация заработала $1, 387 миллиарда, в четвертом квартале 2023-го - $1,307 миллиарда.
Корпорация признала, что причиной убытка стал в том числе уход из России. Также на показатели повлияло снижение продаж низкодоходной бумаги и ИТ-устройств.
Xerox 17 марта 2022 года объявила о прекращении поставок в Россию. В октябре прошлого года корпорация передала свой бизнес в РФ местному руководству.
Ранее нидерландский холдинг Veon объявил о переходе компании «Вымпелком» группе российских топ-менеджеров, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru