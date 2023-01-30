Алиев: Азербайджан может век обеспечивать Европу энергией

Азербайджан может быть надежным поставщиком энергии в Европу в течение ста лет. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, его слова приводит агентство MTI.

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«У (нашей – ред. НСН) страны достаточно энергии», - сказал он.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Азербайджан обещал удвоить количество поставляемого в Европу природного газа к 2027 году.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрия не допустит распространения европейских санкций на российскую атомную энергетику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, такие санкции еще больше увеличат венгерскую инфляцию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВенгрияАзербайджан
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