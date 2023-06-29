«Агрессивная реклама»: Путин объяснил, почему западные товары вытесняли отечественные
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не всегда только качество и цена позволяли западным товарам вытеснять отечественные, сообщает РИА Новости.
Выступая на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени» он отметил, что западные производители «хорошо научились обходить все требования ВТО», а также использовали агрессивную рекламу.
«И за счёт субсидирования товаров, которые они у себя производили. А там по некоторым направлениям субсидирование просто сумасшедшее. И ВТО этого, как правило, не замечает или замечает, но сделать ничего не может», - заключил глава государства.
Ранее Путин заявил, что следует сделать всё необходимое, чтобы в России основой были не импортные товары и услуги, а отечественные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru