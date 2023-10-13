AFP: Буркина-Фасо подписала меморандум с Россией о строительстве АЭС

Правительство Буркина-Фасо сообщило, что подписало соглашение с РФ о строительстве атомной электростанции, которая «покроет энергетические потребности населения». Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

В Турции выразили надежду на запуск АЭС «Аккую» в 2024 году

Согласно данным агентства, менее четверти населения страны имеет доступ к электричеству.

Ранее, 11 октября, президент РФ Владимир Путин сообщил, что строительство российской атомной электростанции Эль-Дабаа в Египте идет с опережением графика. По словам главы государства, это флагманский проект на Африканском континенте, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:АЭСРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры