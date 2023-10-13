AFP: Буркина-Фасо подписала меморандум с Россией о строительстве АЭС
Правительство Буркина-Фасо сообщило, что подписало соглашение с РФ о строительстве атомной электростанции, которая «покроет энергетические потребности населения». Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).
Согласно данным агентства, менее четверти населения страны имеет доступ к электричеству.
Ранее, 11 октября, президент РФ Владимир Путин сообщил, что строительство российской атомной электростанции Эль-Дабаа в Египте идет с опережением графика. По словам главы государства, это флагманский проект на Африканском континенте, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роспотребнадзор: 1,5 млн человек заразились ВИЧ в России за последние 40 лет
- AFP: Буркина-Фасо подписала меморандум с Россией о строительстве АЭС
- Уехавших в Израиль репатриантов из России мобилизуют на общих основаниях
- СМИ: Задержан неизвестный, который пытался ворваться в еще одну школу в Аррасе
- Школьник во Владивостоке умер от вдыхания газа из баллончика
- Госсекретарь США встретился с главой Палестины Аббасом
- Песков: Путин и Алиев не обсуждали экс-министра непризнанной НКР Варданяна
- Блогера Белоцерковскую снова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
- Армия Израиля получит борт с боеприпасами из США
- Минкульт запретил показ фильма «Сказка» Сокурова в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru