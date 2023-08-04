АЕБ: Volkswagen, Fiat и Opel в июле не продали в России ни одного автомобиля
Opel, Volkswagen и Fiat не продали в России в июле ни одного автомобиля, следует из отчета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Все три компании официально покинули российских рынок. Японские Honda и Lexus реализовали один и два авто соответственно. В целом их продажи в годовом выражении снизились на 92,3 и 89,5 процента.
Японская Isuzu и американский Jeep в прошлом месяце продали по три автомобиля - продажи этих компаний снизились на 89,7 и 95 процентов соответственно.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты пересядут на «Москвич», «Лада» и «Аурус». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru