«Яндекс» восстановил работу после сбоя
Кратковременный сбой, связанный с доступом к сервисам «Яндекса», устранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Посетители сервиса заметили проблемы около 16.50 по московскому времени.
«У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам «Яндекса». На текущий момент все сложности устранены, сервисы работают в штатном режиме», - отметили в компании.
Ранее сбой в работе «Яндекса» был зафиксирован в июне 2019 года. По информации ресурса downdetector, 76% пользователей не могли зайти в почту, а 23% испытывали проблемы с доступом к основному сайту.
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