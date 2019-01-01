«Яндекс» восстановил работу после сбоя

Кратковременный сбой, связанный с доступом к сервисам «Яндекса», устранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Посетители сервиса заметили проблемы около 16.50 по московскому времени.

«У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам «Яндекса». На текущий момент все сложности устранены, сервисы работают в штатном режиме», - отметили в компании.

Ранее сбой в работе «Яндекса» был зафиксирован в июне 2019 года. По информации ресурса downdetector, 76% пользователей не могли зайти в почту, а 23% испытывали проблемы с доступом к основному сайту.



