Водителям в столичном регионе пока не советуют менять резину на зимнюю
Водителям Москвы и Подмосковья не стоит торопиться со сменой летней резины на зимнюю. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, шины не следует менять, пока не будет выпадать снег, хотя бы периодически. Особенно это касается шипованной резины, передает ТАСС.
По словам синоптика, пока температура не сильно влияет на эластичность колес. Однако если водители планируют заняться этим вопросом в ближайшие выходные, то поменять можно летнюю резину на зимнюю без шипов.
Синоптик и метеоролог прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин ранее рассказал, что дождливая погода в Москве связана с приходом теплого циклона. Дожди, по его словам, сменятся заморозками.
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