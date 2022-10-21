Водителям в столичном регионе пока не советуют менять резину на зимнюю

По словам синоптика, пока температура не сильно влияет на эластичность колес. Однако если водители планируют заняться этим вопросом в ближайшие выходные, то поменять можно летнюю резину на зимнюю без шипов.

Синоптик и метеоролог прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин ранее рассказал, что дождливая погода в Москве связана с приходом теплого циклона. Дожди, по его словам, сменятся заморозками.

