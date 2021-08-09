Вильфанд рассказал о комфортной погоде в Москве

Жителей Москвы ждет комфортная, «даже жарковатая» погода, которая продлится как минимум до четверга, 12 августа. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Температура будет выше нормы примерно на 4-5 градусов.

Особенно жарким днем, по его словам, ожидается понедельник, 9 августа, когда воздух прогреется до +31 градуса. Для Москвы этот показатель считается опасным, потому синоптики не исключают, что будет выпущено предупреждение, пишет «Газета.ру».

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде регионов

По словам Вильфанда, в столичный регион вернутся по-летнему теплые ночи — температура будет +16-18 градусов. В то же время, по словам ученого, продолжится борьба циклона и антициклона в европейской части России, из-за чего погода в ближайшие дни будет переменчивой. Дни без осадков будут чередоваться с облачными днями с облачной погодой и небольшими дождями.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Гидрометцентр РоссииПогода В Москве
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