Ветер валит деревья в Москве и области, есть пострадавшие

Более 50 деревьев повалено шквалистым ветром по всей Москве, пострадали несколько человек, повреждены десять машин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города. Точное число людей, которые получили ушибы ветками и шаткими конструкциями, уточняется.

В Московской области сильный ветер привёл к падению более 60 деревьев, информирует подмосковный главк МЧС. Чрезвычайные происшествия отмечены в 26 городских округах. В регионе повреждено около 20 автомобилей, передает RT. По предварительным данным, среди населения никто не пострадал.

В столичном регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности. В порывах ветер местами может достигать 25 метров секунду.

Как сообщила Вечерняя Москва, мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей и гостей города быть максимально осторожными в непогоду. «Это очень серьезно!», - написал он в своем Twitter. Аналогичное предостережение распространил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Энергетики «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») из-за непогоды приведены в режим повышенной готовности. Организован постоянный контроль функционирования оборудования подстанций, проводятся внеочередные осмотры участков воздушных линий, передает АГН «Москва».

МЧС рекомендовало жителям столичного региона быть внимательными на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться и не парковаться под деревьями. Как сообщает Москва 24, в связи со шквалистым ветром в столице временно прекращена работа канатной дороги на Воробьевых горах.

