27 апреля на Дизайн-заводе «Флакон» стартует трехдневный фестиваль барбекю «Moscow Grill Fest - 2019», который соберет на своей площадке 30 ведущих BBQ-ресторанов столицы.

Слушатели «НАШЕго Радио» и гости фестиваля смогут не только насладиться изысканными блюдами из мяса и птицы, но и узнают, как приготовить вкуснейший гриль.

В субботу с 20.00 до 21.00 ведущий утреннего шоу «Подъёмники» Александр Бон проведет на фестивальной площадке мастер-класс по приготовлению мяса на гриле и поделится с гостями своими рецептами фирменных стейков.

В качестве помощницы на импровизированной «кухне» «НАШЕго Радио» выступит ведущая Таня Борисова. Все желающие увидят как ведущие «Подъёмников» будут готовить кулинарные шедевры, а кому повезет - попробуют самые вкусные кусочки.

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