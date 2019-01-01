ВЭБ.РФ примет участие в развитии особой экономической зоны «Завидово»

Принять участие в развитии проекта «Завидово» в Тверской области планирует ВЭБ.РФ. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Руденя.

По его словам, «Завидово» является одним из ключевых проектов региона. Именно здесь планируется создание новой инфраструктуры и особых условий для развития малого и среднего бизнеса. Отмечается, что общий объём необходимых инвестиций на данном этапе развития проекта оценивается более чем в 35 млрд рублей.

Напомним, особая экономическая зона «Завидово» — единственная ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Центральном федеральном округе. В мае 2018 года Правительством Тверской области утверждён проект планировки территории для создания всесезонного комплекса отдыха. «Завидово» делится на семь зон, в которых предусматривается строительство гостиничных комплексов, апартаментов, кемпингов, аквапарка, парка развлечений, конгресс-холла, аэропарка, центра обслуживания маломерных судов, агротуристического комплекса. Проект предполагает развитие зоны до 2030 года с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию. Общая площадь проектирования – 380 га.

