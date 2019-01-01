В Тверской области внедрят аналог московской системы пассажирских перевозок

В Тверской области создаётся единый оператор – государственная компания – для организации новой модели управления пассажирскими перевозками. Об этом рассказал глав области Игорь Руденя.

«Тверская область не единственный регион, который выбрал модель пассажирских перевозок города Москвы, но уверен, тверской регион будет одним из первых, где эта модель будет внедрена. Для нас это важная задача, потому что у населения очень высокий запрос по наведению порядка в сегменте общественных перевозок. Мы возвращаем систему, которая была привычна и понятна для всех», — заявил губернатор.

По его словам, это выразится в первую очередь в регулируемых тарифах с соблюдением льгот, а также исключит коммерческие цены на маршрутах общественного транспорта.

«Исходя из тарифного меню, можно будет купить абонементы и проездные билеты, которые, как предполагается, смогут распространяться на проезд в общественном транспорте Москвы и Санкт-Петербурга», — отметил Руденя.

Добавим, в ведении государственной компании будет находиться планирование маршрутной сети и обновление подвижного состава, отвечающего запросам населения. Предполагается, что в полном объёме новая модель заработает в первом квартале 2020 года.

