В Москве стартовал финал инженерного чемпионата

Финал VII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» − одного из проектов АНО «Россия – страна возможностей» — стартовал в столице 30 мая. Отмечается, что в финале сразятся 540 молодых специалистов и будущих инженеров из 60 регионов страны, а также Белоруссии и Казахстана. Они представят свои идеи по цифровизации топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.

По словам заместителя министра энергетики РФ Антона Инюцына, Минэнерго также проводит активную молодёжную политику, и к этой работе можно отнести целую линейку проектов − Фестиваль #ВместеЯрче, Дни открытых дверей на предприятиях ТЭК, Молодежное всероссийское производственное совещание.

«Для нас важно, чтобы инженерно-технические профессии ТЭК продвигались среди учащихся и молодых специалистов. Мы систематизировали работу с молодежью на основе инициатив, предложенных компаниями ТЭК, техническими вузами России, активистами, и сформировали перечень мероприятий, которые призваны повысить престиж ТЭК и профильного образования. Планируем, что наша молодежная повестка охватит в этом году более двух миллионов человек во всех регионах России, а движущей силой станет сама молодежь», — сказал замминистра.

Добавим, в ходе торжественного открытия мероприятия прошла традиционная церемония включения в Зал славы «CASE-IN» 15 новых членов: участников, организаторов и экспертов, внесших значительный вклад в работу чемпионата.

Ранее НСН рассказывала, как врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов дал старт приему заявок на участие в конкурсе «Мой город – мои возможности» в Северной столице.

