В МАРХИ предложили строить вместо деревянных небоскребов деревянные кварталы
Ректор Московского архитектурного института в эфире НСН рассказал, что нужно развивать малоэтажное деревянное строительство в небольших городах.
В России больше не осталось законодательных ограничений на многоэтажное деревянное строительство. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. По его словам, осталось только найти заинтересованных инвесторов.
Ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский в эфире НСН рассказал, что технически сейчас можно построить из дерева небоскреб любой высоты.
«Можно делать любой формы здания, не пожароопасные, не уступающие стальным конструкциям. Но это дороже. Будущее все же за искусственными материалами с программируемыми свойствами. Их можно делать на основе дерева, но это будет уже не совсем дерево, они потеряют ту экологическую привлекательность, которую имеют деревянные постройки», - отметил он.
Однако, считает собеседник НСН, было бы совершенно правильно развивать малоэтажное деревянное строительство в небольших городах.
«Это наш материал, мы умеем с ним обращаться, у нас есть масса примеров городской деревянной архитектуры. Стоило бы провести кампанию за возврат к деревянному городу, в центральной России, по крайней мере. У нас все есть, но нужна государственная программа, даже денег особо больших не надо. Это могло бы стать одни из элементов новой комфортной среды, о создании которой говорил президент Путин», - сказал Швидковский.
Напомним, ранее в Госдуме предложили застраивать российские города избами и другими малоэтажными деревянными зданиями.
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