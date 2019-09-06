В МАРХИ предложили строить вместо деревянных небоскребов деревянные кварталы

В России больше не осталось законодательных ограничений на многоэтажное деревянное строительство. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. По его словам, осталось только найти заинтересованных инвесторов.

Ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский в эфире НСН рассказал, что технически сейчас можно построить из дерева небоскреб любой высоты.

«Можно делать любой формы здания, не пожароопасные, не уступающие стальным конструкциям. Но это дороже. Будущее все же за искусственными материалами с программируемыми свойствами. Их можно делать на основе дерева, но это будет уже не совсем дерево, они потеряют ту экологическую привлекательность, которую имеют деревянные постройки», - отметил он.